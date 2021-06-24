Advertisements

الدبيبة: يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة من خلال التعاون مع الولايات المتحدة

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إنه يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة من خلال التعاون مع الولايات المتحدة بما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب.

 

والتقى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في برلين

 

وأكد الدبيبة بعد لقائه بلينكن، على أهمية إخراج المرتزقة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة.

 

 وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيًا مع وزيرة الخارجية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش الوضع الراهن في الأراضي الليبية.

 

وناقش الوزيران خلال الاتصال الهاتفي مسألة مؤتمر برلين الثاني المقبل بشأن الأوضاع في ليبيا والمقرر عقده في 23 يونيو الجاري، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا الولايات المتحدة التعاون

أخبار تهمك

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ حوالي 6 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ أقل من ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تقارير ليبية ترصد وجود تغييرات مرتقبة داخل الحكومة الجديدة

وزير الخارجية يدعوا نظيرته الليبية لزيارة مصر خلال الايام القادمة

وزيرا خارجية أمريكا وليبيا يشددان على ضرورة انسحاب المرتزقة من البلاد

عاجل.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية

السيسي لـ وزيرة الخارجية الليبية: "ستجدون من مصر كل الدعم والخير"

ألمانيا: نعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

12:00 م

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى