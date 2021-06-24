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التحقيق مع 4 أفراد من أسرة واحدة في واقعة العثور على جثة طفل بالشرقية

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 أفراد من أسرة واحدة للتحقيق في واقعة العثور على جثة "طفل" أعلى سطح منزلهم بقرية بساتين بركات التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بتغيب الطفل" عوض مختار عوض على عثمان" سنتين ونصف مقيم بعزبة النشو التابعة لبساتين الإسماعيلية مركز بلبيس والعثور على جثته في وقت لاحق ملقاه فوق سطح أسرة الجيران ومغطاه بأشياء قديمة وبها آثار خنق حول العنق.

واتهمت أسرة الطفل كل من " عبدالفتاح. أ. ع. ا " ٦٥ سنة وابنه "محمد" 37 سنة و"عزيزة. ع.. أ " 42 سنة و"ع. ع. أ. ا " سنة والطفلة "ياسمين. ع. أ. ع. ا " 11 سنة والطفل"معاذ" 4 سنوات.

وأفادت الأسرة خلال البلاغ أن الطفل المتوفي كان خرج صباح أمس للهو أمام المنزل رفقة الطفلة "ياسمين" ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات قاموا بالبحث عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل حيرانهم ووجهوا لهم اتهاما بقتله.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات حول الواقعة ومن المقرر أن تستدعي النيابة الطفلة "ياسمين" و"معاذ" للاستماع لأقوالهما.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطفل إلى مشتشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

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