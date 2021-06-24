قبل توزيعه.. اختبارات يخضع لها لقاح سينوفاك المصري



لم تترك وزارة الصحة، أمر تصنيع لقاح سينوفاك للصدفة، بل يخضع لاختبارات بالهيئة الهامة للدواء قبل توزيعه وتطعيم المواطنين، حيث سيكون متاح 2 مليون جرعة خلال أيام.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اختبارات لقاح سينوفاك المصري قبل توزيعه.



اختبارات لقاح سينوفاك

تجري وزارة الصحة، بعض الاختبارات على لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"، قبل توزيعه على المواطنين، مثل مأمونية المنتج النهائي، بجانب اختبارات جودة المياه المستخدمة للتصنيع والهواء، طبقًا لكل المعايير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بالرقابة على جودة تصنيع اللقاحات، حسب الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة.



يطرح خلال أيام

وأعلنت وزارة الصحة، أنه سيتم تصنيع 2.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك_ فاكسيرا" في المرحلة الأولى خلال أيام، بمصانع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، وإنتاج 5 ملايين جرعة خلال أول شهرين من بدء الإنتاج الفعلي للقاح، وحوالي 40 مليون رجعة بنهاية العام الجاري 2021.



وتم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.



وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم إنتاج أول إصدار للقاحات سينوفاك الصينية المصنعة في مصر، متابعةً "سيتم توفير اللقاح للمواطنين خلال حد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج، وسيتم إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام، ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر".



وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع اللقاح، حسب وزارة الصحة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.