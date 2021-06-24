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سقوط مروحية عسكرية في كينيا ومصرع 17 جنديًا

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
أ ب
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تحطمت مروحية عسكرية قرب العاصمة الكينية، نيوربي، ولقي 17 جنديًا مصرعهم عندما كانوا يستقلونها للمشاركة في تدريب في ضواحي العاصمة، حسبما أعلن مسؤول في الشرطة الكينية.

وقال الضابط، إنه تم إنقاذ ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة من مكان الحادث في أوليه تيبسي في مقاطعة كاجيادو. 

وأكد الجيش الكيني سقوط الطائرة لكنه لم يذكر تفاصيل. ولا يرغب الجيش في نشر تقارير علنية عن خسائر كبيرة.

قال المسؤول بالشرطة إن المروحية كان تقل 23 جنديا عندما تحطمت صباح الخميس.

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