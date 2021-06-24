أستاذ علم فيروسات يكشف سبب انحسار أعداد الإصابات بكورونا (فيديو)

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن هناك انحسار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة التزام بعض المواطنين بالتدابير الاحترازية.





وأشار "الشبيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة من أحد الأسباب لانخفاض درجات الحرارة، فضلا على أن تأثير الأشعة فوق البنفسجية خلال فصل الصيف لها تأثير إيجابي على تقليل نشاط الفيروسات.



