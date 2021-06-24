قبل الامتحان.. مصرع مدرسة وإصابة آخرى في حادث انقلاب سيارة بالجيزة

قبل دقائق معدودة من بدء لجنة امتحان الثانوية، انقلبت سيارة ملاكي ماركة شاهين، كان يستقلها مدرستين إحداهما مقيمة بقرية الشوبك الشرقي، والأخرى مقيمة بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.







تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة ومصابة، بجنوب المحافظة.





انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة شاهين كان يستقلها مدرستين، بسبب انفجار أحد إطارتها، ما أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الآخرى.





وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.