Advertisements

قبل الامتحان.. مصرع مدرسة وإصابة آخرى في حادث انقلاب سيارة بالجيزة

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
قبل دقائق معدودة من بدء لجنة امتحان الثانوية، انقلبت سيارة ملاكي ماركة شاهين، كان يستقلها مدرستين إحداهما مقيمة بقرية الشوبك الشرقي، والأخرى مقيمة بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة ومصابة، بجنوب المحافظة.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة شاهين كان يستقلها مدرستين، بسبب انفجار أحد إطارتها، ما أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الآخرى.


وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعة و 10 دقيقة

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ ساعة الا ربع

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى