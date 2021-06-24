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قتلى بتحطم مروحية عسكرية قرب العاصمة الكينية نيروبي

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في كينيا، اليوم الخميس، مقتل 17 جنديا عندما تحطمت مروحية كانوا يستقلونها للمشاركة في تدريب في ضواحي العاصمة نيروبي.

 

وأنقذت السلطات الكينية، ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة من مكان الحادث في أوليه تيبسي في مقاطعة كاجيادو.

 

حتى الآن لم يذكر الجيش الكيني تفاصيل عن سقوط الطائرة، ولا يرغب في نشر تقارير علنية عن خسائر كبيرة.

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نيروبي كينيا قتلى تحطم مروحية عسكرية

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