اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)

اختتم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" فعاليات المرحلة الثالثة من التدريبات للمخطوبين والمتزوجين حديثًا، والتي تم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وشهدت المرحلة تدريب 1390 مُشاركًا ومشاركة من المخطوبين والمتزوجين حديثًا، وذلك من خلال 22 تدريبًا تم تنفيذهم على مستوى خمس محافظات؛ كفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر.





وقام بتنفيذ التدريبات نُخبة من المدربين المتخصصين الذين سبق وأن تم إعدادهم من قِبَل المشروع وتدريبهم على تطبيق المحتوى العلمي، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة.



