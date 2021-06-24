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اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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اختتم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" فعاليات المرحلة الثالثة من التدريبات للمخطوبين والمتزوجين حديثًا، والتي تم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وشهدت المرحلة تدريب 1390 مُشاركًا ومشاركة من المخطوبين والمتزوجين حديثًا، وذلك من خلال 22 تدريبًا تم تنفيذهم على مستوى خمس محافظات؛ كفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر.

وقام بتنفيذ التدريبات نُخبة من المدربين المتخصصين الذين سبق وأن تم إعدادهم من قِبَل المشروع وتدريبهم على تطبيق المحتوى العلمي، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة.

وتستند التدريبات إلى محتوى علمي تدريبي تم إطلاقه في فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث يتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية؛ الأبعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، والتي تُسهِم في دعم المقبلين على الزواج بالمعارف والمعلومات المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على المودة والرحمة.
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)
اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا على برنامج "مودة" (صور)

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تدريب المخطوبين والمتزوجين بوابة الفجر برنامج مودة الفجر

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