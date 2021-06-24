الليلة..أصالة تطرح أغنية جديدة إهداءً لمصر



أعلنت المطربة أصالة عن موعد طرح أغنيتها الجديده " بنحبك" وذلك عبر صفحتها الرسميه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نشرت الفنانة أصاله صورة البوستر الرسمي الخاص بالاغنية وعلقت عليها قائله :" أغنية بنحبك اليوم الساعة 9 مساء على قناتي الرسمية علي يوتيوب ".





وكان آخر ألبومات النجمة أصالة "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز