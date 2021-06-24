البابا تواضروس: حصلت على لقاح كورونا.. ولا تستمعوا للشائعات

أعرب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بتكريم اتحاد الصيادلة العرب له، قائلا: "فكرونا بأيام زمان"، مشيرا إلى أن أخر عام مارس فيه الصيدلة كان عام 86.



وأشار "البابا تواضروس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه عندما التحق بالدير تم تكليفه بتولي مسئولية صيدلية الدير، لافتا إلى أن هذا التكريم ذكره بفترة دراسته في كلية الصيدلة، معلقا: "سعيد أنني انتمي لهذه النقابة".



وعن لقاح كورونا، أوضح البابا تواضروس، أنه حصل على اللقاح، مناشدا المواطنين الحصول على لقاح "سينوفارم" مارس الماضي، منوها بأن اللقاحات خضعت لدراسات عديدة، ولكن هناك حرب تجارية بين الشركات لأنها أنفقت الملايين ولهذا هناك نوع من المنافسة، ولا يجب الاستماع للشائعات التي تثار حول اللقاحات.

