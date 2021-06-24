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تدريب 20 من مشرفات تمريض المستشفيات على الإنعاش القلبى الرئوى بالفيوم

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قام اليوم الخميس، الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتدريب 20 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم للمرة الثالثة على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية والإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الاولية وذلك فى إطار خطة لتطوير إداء التمريض بالمستشفيات واثراء معلوماتهم واطلاعهم على ماهو جديد.

تم التدريب بحضور الدكتورة اسماء شريف، نائب مدير التدريب، والاستاذة هالة احمد النحاس، مدير إدارة التمريض والتى أوضحت أن هذا التدريب يأتى وفقا للخطة الموضوعة من إدارة التمريض بالأتفاق مع الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة بان يتم هذا التدريب يومين اسبوعيا من كل اسبوع بالمديرية حتى يتم الإنتهاء من تدريب جميع تمريض المستشفيات.

كما قامت الاستاذة منى عبد التواب، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض بتدريب الحاضرين عمليا على النموذج المتوفر.

حضر التدريب كلا من: الاستاذة هدى عبد الرحمن، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض، الاستاذ محمد عبد المنعم، مسئول التطوير والتدريب بادارة التمريض.

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