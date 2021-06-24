لرجيم صحي: حضري سلطة الفواكة بهذه الطريقة

المقادير

- عصير البرتقال : نصف كوب

- عصير الليمون : ربع كوب

- أناناس : 2 كوب

- الفراولة : 2 كوب

- كيوي : 3 حبات

- الموز : 3 حبات

- البرتقال : 2 حبة

- عنب : كوب

- التوت البري : 2 كوب

- السكر البني : ثلث كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي السكر مع عصير البرتقال وعصير الليمون في قدر على نار متوسطة حتى يغلي.

خففي النار واتركي الخليط مدة 5 دقائق حتى يتكاثف.

قومي برفع القدر عن النار وأضيفي الفانيلا وحركي واتركي المزيج ليبرد.

اخلطي الفواكة في وعاء عميق ثم أضيفي خليط السكر والعصير وحركي.