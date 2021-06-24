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لرجيم صحي: حضري سلطة الفواكة بهذه الطريقة

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
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المقادير
- عصير البرتقال : نصف كوب
- عصير الليمون : ربع كوب
- أناناس : 2 كوب
- الفراولة : 2 كوب
- كيوي : 3 حبات
- الموز : 3 حبات
- البرتقال : 2 حبة
- عنب : كوب
- التوت البري : 2 كوب
- السكر البني : ثلث كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
اخلطي السكر مع عصير البرتقال وعصير الليمون في قدر على نار متوسطة حتى يغلي.
خففي النار واتركي الخليط مدة 5 دقائق حتى يتكاثف.
قومي برفع القدر عن النار وأضيفي الفانيلا وحركي واتركي المزيج ليبرد.
اخلطي الفواكة في وعاء عميق ثم أضيفي خليط السكر والعصير وحركي.
اتركي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعتين.

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