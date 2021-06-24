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كيكة الأناناس.. وصفة سهلة التحضير

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
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المقادير
- البيض : 4 حبات
- دقيق : 2 كوب
- ملح : رشّة
- سكر : كوب ونصف
- أناناس : علبة
- الزيت النباتي : نصف كوب
- حليب : كوب
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة ونصف
- الفانيليا : ملعقة كبيرة
- بشر الليمون : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
قومي بتجهيز صينية كيكة الأناناس بوضع الصينية على نار خفيفة ثم أضيفي مقدار 3 ملاعق كبيرة من السكر العادي مع نصف ملعقة صغيرة من الماء وقلبيهم قليلاً ثم اتركيهم على النار حتى يتكرمل السكر ويصبح لونه ذهبياً خفيفاً ثم اتركيه جانباً.
جهزي الكيكة بوضع البيض والسكر والفانيليا في محضر الطعام واخفقيهم على سرعة عالية حتى يتضاعف حجمهم ويصبح المزيج كريمي ناعم.
أضيفي الزيت النباتي بالتدريج على شكل خيط مع متابعة الخفق السريع دون توقف.
أضيفي كوب الحليب السائل وتابعي الخفق.
انخلي الدقيق مع الباكينج باودر والملح جيداً ثم أضيفيهم على مزيج الكيك بالتدريج على 3 دفعات وتابعي الخفق حتى تصبح العجينة ناعمة وطرية، وهنا يجب ملاحظة أن يكون الخفق باتجاه واحد حتى نساعد على دخول الهواء داخل المزيج ليساعد على انتفاخ الكيك.
صُفي شرائح الأناناس فوق السكر المكرمل في القالب ثم أضيفي مزيج الكيك.
أدخلي قالب الكيك إلى الفرن الذي يجب أن تقومي بتسخينه مسبقاً لمدة 45 دقيقة تقريباً أو حتى ينضج.

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