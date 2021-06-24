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تحرير 5477 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5477) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1786) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (241) مخالفة السير بدون تراخيص، (67) مخالفة موقف عشوائى، (52) مخالفة لشروط التراخيص.

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