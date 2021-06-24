السيطرة على حريق أسفل الكوبري الإقليمي ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق نشب أسفل كوبري الإقليمي والواقع بين قريتي ورورة ودملو ببنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من مجلس مدينة بنها، بنشوب حريق أسفل كوبري الإقليمي والواقع بين قريتي ورورة ودملو ببنها.



على الفور جرى الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المنطقة.



وقال علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، إن أحد المواطنين أضرم النار في منطقة أسفل الكوبري فامتد الحريق إلى الفواصل الخشبية التي تعمل كعازل بين الكوبري وتمت السيطرة عليه.

