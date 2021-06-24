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"دينية النواب" تلتقي أصحاب ورش الحرفيين بالغردقة لمناقشة أزمتهم مع "الأوقاف"

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد طه
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عقد وفد اللجنة الدينية بمجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، إجتماع بين هيئة الاوقاف وأصحاب الورش الحرفية بمدينة الغردقة، وذلك بعد تصاعد الخلافات بسبب ارتفاع اسعار بيع الورش بمدينة الحرفيين بالغردقة.

خلال اللقاء أشار اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الاحمر، نسعى للوصول إلى إتفاق مرضى لكافة الاطراف لسرعة نقل الورش خارج المدينة السياحية، لتحسين الصورة البصرية للمدينة.

وقال النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر، هناك مغالاة من هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع في سعر تملك هذه الورش ونتيجة لهذة المغالاة رفض اصحاب الورش التعاقد أو شراء هذة الورش، مطالبا بعدم المغالاة في سعر تملك الورش من قبل هيئة الأوقاف، وأن يكون هناك توازن في الأسعار لدعم وتشجيع الصناع الصغار أصحاب الورش على الانتقال من وسط المدينة والقضاء على التلوث والضوضاء إلى مدينة الحرفيين خارج الكتلة السكنية.

يذكر أن مدينة الحرفيين بالغردقة، تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية، تقع على الطريق الدائري الأوسط وتقام على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.

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