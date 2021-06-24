البابا تواضروس عن مواجهة كورونا: "الحرص واجب.. والوقاية خير من العلاج"

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يجب أن نطلق على الموجة الثالثة من جائحة كورونا الموجة الأخيرة، معلقا: "بلاش نقول موجة أخيرة لأن الفيروس عايش معانا، بس إحنا بنقاومه".



وأشار "البابا تواضروس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن فيروس كورونا يغير من شكله وأثره وأحيانا يزداد شراسة، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والتواجد في أماكن مفتوحة.



وأضاف البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،: "الحرص واجب، والوقاية خير من العلاج"، محذرا من تناول بروتكولات علاج فيروس كورونا دون الرجوع إلى طبيب لتقييم الحالة اولا.

