فيلم "مش أنا" لـ تامر حسني يتصدر جوجل ويكسر حاجز المليون جنيه إيرادات في أول ليلة عرض

فيلم "مش أنا" لـ تامر جسني يتصدر جوجل ويكسر حاجز المليون جنيه إيرادات في أول ليلة عرض





تصدر فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني مؤشرات البحث جوجل، حيث حقق نجاحا جماهيريا باهرا في أول ليلة عرض له أمس في السينمات.





وتصدر تامر حسني شباك التذاكر متجاوزا المليون جنيه، حيث وصل إيرادات فيلم "مش أنا" لـ 1,010,311 جنيه، من إجمالي إيرادات الأفلام الستة المعروضة حاليا بدور العرض السينمائي والتي بلغت 1,160,745 جنيه، فيما جاء في المركز الثاني فيلم "أحمد نوتردام" بإيرادات بلغت 60,850 جنيه.





واحتفل تامر حسني أول أمس بالعرض الخاص لفيلم "مش أنا" الجديد حضور عدد من النجوم اللذين حرصوا على مشاركة تامر فرحته بعرض الفيلم الذي تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.



