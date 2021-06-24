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الموافقة على 63 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (78) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار العسكرى للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 63 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2703 طلبا، وقبول تظلم واحد،فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1387 عقدا موزعا (986عقود مباني+401عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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