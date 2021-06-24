صادرات الصناعات الهندسية تواصل الارتفاع وتقفز 72% في مايو الماضي

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع تواصل الارتفاع ، حيث قفزة بنسبة 72؜% في شهر مايو 2021 محققة 205.5 مليون دولار مقارنة بـ 119.4 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس ، أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 53% أول 5 أشهر من 2021 لتسجل 1.177 مليار دولار حتى نهاية مايو مقابل 770 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.

وعلى صعيد السنة المالية، سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا في الـ 11 شهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020 بنسبة 25.4٪؜ حيث بلغت 2.517 مليار دولار في مقابل 2.008 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وأوضح المجلس خلال بيات صحفي أن أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال الـ 11 أشهر الأولي من العام المالي، هى الأجهزة الكهربائية 2% و مكونات السيارات 41% و الكابلات 44% والأجهزة المنزلية 46% والصناعات الكهربائية والالكترونية 26% وسائل النقل 31% و أدوات المائدة والمطبخ 49%، فى حين أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هي، اوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - ايطاليا ) وفي آسيا ( السعودية - العراق - الاردن - الكويت - هونج كونج - لبنان ) وبالنسبة لأفريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - توجو )

وعن الرؤية المستقبلية للصادرات الهندسية، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن الصادرات من المتوقع أن تواصل الصعود حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن رؤية المجلس ترتكز على السعي قدماً في إدخال مزيد من صغار المصدرين للسوق التصديري، لأن المستقبل واعد جداً بالنسبة للشركات المتوسطة.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن الدولة تحاول علاج كافة العوائق التي تواجه قطاع تصدير السلع الهندسية، وكذلك ايجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير وتحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع اعلنت مؤخرا عن اعتماد مجلس الوزراء برنامج دعم صادرات جديد لتحقيق رؤية الوزارة بالنهوض بالقطاع التصديري والوصول إلى حجم صادرات مستهدف 100 مليار دولار.

.