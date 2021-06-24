Advertisements

صادرات الصناعات الهندسية تواصل الارتفاع وتقفز 72% في مايو الماضي

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:52 م
شريف الصياد المجلس التصديري للصناعات الهندسية
شريف الصياد المجلس التصديري للصناعات الهندسية
محمد عصام
Advertisements

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع تواصل الارتفاع ، حيث  قفزة بنسبة 72؜% في شهر مايو 2021  محققة  205.5 مليون دولار مقارنة بـ  119.4 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.

 

وكشف التقرير الشهرى للمجلس ، أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 53% أول 5 أشهر من 2021 لتسجل 1.177 مليار دولار حتى نهاية مايو مقابل 770 مليون دولار لنفس  الفترة عام 2020.

 

وعلى صعيد السنة المالية، سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا في الـ 11 شهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020 بنسبة 25.4٪؜ حيث بلغت 2.517 مليار دولار في مقابل 2.008 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

 

 

وأوضح المجلس خلال بيات صحفي أن أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال الـ 11 أشهر الأولي من العام المالي، هى الأجهزة الكهربائية 2% و مكونات السيارات 41% و الكابلات 44% والأجهزة المنزلية 46% والصناعات الكهربائية والالكترونية 26% وسائل النقل 31% و أدوات المائدة والمطبخ 49%، فى حين  أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هي، اوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - ايطاليا ) وفي آسيا ( السعودية - العراق - الاردن -  الكويت - هونج كونج  - لبنان ) وبالنسبة لأفريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - توجو  )

 

 

وعن الرؤية المستقبلية للصادرات الهندسية، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن الصادرات من المتوقع أن تواصل الصعود حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن رؤية المجلس ترتكز على السعي قدماً في إدخال مزيد من صغار المصدرين للسوق التصديري، لأن المستقبل واعد جداً بالنسبة للشركات المتوسطة.

 

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن الدولة تحاول علاج كافة العوائق التي تواجه قطاع تصدير السلع الهندسية، وكذلك ايجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير وتحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

 

وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع اعلنت مؤخرا عن اعتماد مجلس الوزراء برنامج دعم صادرات جديد لتحقيق رؤية الوزارة بالنهوض بالقطاع التصديري والوصول إلى حجم صادرات مستهدف 100 مليار دولار.

 

 

.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صادرات الصناعات الهندسية في مايو صادرات الصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية

أخبار تهمك

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ ساعتين

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

"أبو المكارم" التصديري للكيماويات يستهدف 5.5 مليار دولار صادرات للقطاع نهاية 2018

1.4 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 5 أشهر

18 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية في 9 أشهر

طفرة قوية لصادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال أول 5 شهور من العام المالى الجاري

15 % ارتفاع بصادرات مصر من الصناعات الهندسية فى ديسمبر

ارتفاع أسعار الشحن للصين يوجه الدول نحو السلع المصرية في قطاع الصناعات الهندسية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

01:26 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى