مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد طوكيو

يستعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم 30 يونيو الجاري.





مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.





25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة





28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.





وكانت قرعة المسابقة تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.



