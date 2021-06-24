ماكرون: حددنا الخطوط الحمراء مع تركيا خاصة ملفي الاستقرار شرقي المتوسط واللاجئين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن بلاده حددت الخطوط الحمراء مع تركيا خاصة ملفي الاستقرار شرقي المتوسط واللاجئين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده ستواصل تحمل مسؤولية تشغيل مطار كابول إذا تم استيفاء الشروط اللازمة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء المباحثات مع الوفد الأمريكي في أنقرة بشأن أفغانستان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.