موعد مباراة أوروجواي وبوليفيا فى كوبا أمريكا

يستعد منتخب أوروجواي لمواجهة منتخب بوليفيا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا والمقامة خلال الفترة الحالية فى البرازيل.





وكان منتخب البرازيل حقق الفوز أمس على نظيره كولومبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة أوروجواي وبوليفيا فى تمام الحادية عشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والثانية عشر بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





ويذكر أن أوروجواي خسر اللقاء الماضي أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد.



