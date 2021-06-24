تحرير محاضر جنح لمستشفى العديسات للأطفال بالأقصر

شنت إدارة الطود الصحية، بمركز الطود شرقي الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة، للمرور على مستشفى العديسات للأطفال، وذلك لمتابعة خدماتها المقدمة للمواطنين.

وكشفت لجنة المرور المشكلة برئاسة برئاسه الدكتور غانم علي بسطاوي مدير الإدارة، ورافقه خلالها أحمد النوبي صادق مراقب أول الإدارة، وكل من محمود عبد العاطي محمد، ومحمد محمود حامد وأحمد سعدي عبد الراضي وأحمد محمود إبراهيم مفتشي الأغذية بإدارة الطود، عن وجود عدد من المخالفات داخل مستشفى العديسات للأطفال، حيث تم تحرير محاضر جنح صحية.



جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة الصحة بالأقصر، ومدير عام الطب الوقائي بتكثيف الرقابة علي أماكن تداول الأغذية بالمحافظة

