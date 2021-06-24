Advertisements

هايدي موسى تتألق بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها عبر (إنستجرام)

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements




تحرص الفنانة هايدي موسى على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت هايدي موسى صور عديدة لها وهي ترتدي بليزر باللون البنفسجي، وتيشرت باللون الأبيض، ونضارة شمسية، وعلقت على الصورة قائله :" أول مره البس الوان كتير ايه رأيكم".




يذكر أن آخر أعمال الفنانة هايدي موسى أغنية عيشها، من كلمات الشاعر أحمد حسن راوؤل، الحان محمد فخراني، توزيع محمد الشاعر.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ أقل من ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

01:26 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى