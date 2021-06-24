هايدي موسى تتألق بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها عبر (إنستجرام)









تحرص الفنانة هايدي موسى على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ونشرت هايدي موسى صور عديدة لها وهي ترتدي بليزر باللون البنفسجي، وتيشرت باللون الأبيض، ونضارة شمسية، وعلقت على الصورة قائله :" أول مره البس الوان كتير ايه رأيكم".









يذكر أن آخر أعمال الفنانة هايدي موسى أغنية عيشها، من كلمات الشاعر أحمد حسن راوؤل، الحان محمد فخراني، توزيع محمد الشاعر.