البابا تواضروس: الثمان سنوات الأخيرة أضافت للمصريين الكثير

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الثماني سنوات الماضية منذ 2013 وحتى الآن أضافوا لحياة المصريين الكثير والكثير، مشيرا إلى أنه كمواطن مصري فخور بما يتم على أرض مصر، والقيادة السياسية.





وأشار "البابا تواضروس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس الوزراء يقوموا بنشاط مستمر، معلقا: "مش عارف الناس دي بتعرف تنام ولا مبتنامش".



