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البابا تواضروس: الثمان سنوات الأخيرة أضافت للمصريين الكثير
الخميس 24/يونيو/2021 - 02:06 م
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الثماني سنوات الماضية منذ 2013 وحتى الآن أضافوا لحياة المصريين الكثير والكثير، مشيرا إلى أنه كمواطن مصري فخور بما يتم على أرض مصر، والقيادة السياسية.
وأشار "البابا تواضروس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس الوزراء يقوموا بنشاط مستمر، معلقا: "مش عارف الناس دي بتعرف تنام ولا مبتنامش".
وأعرب عن فخره بمجلس النواب والشيوخ المصري، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة قدموا صورة عن مصر الناهضة أو الجمهورية الجديدة، منوها بأنه لو استمرينا في العمل بنفس هذه السرعة والدقة بلادنا سترتفع سنة وراء سنة وستكون مصر من قامات الدول مثل ما يطلق عليهم النمور الأسيوية، لافتا إلى أن وجود جبهة وطنية واحدة يقودها مايسترو رائع ينجز الكثير والكثير.
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