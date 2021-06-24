بيرتني سبيرز تسعى لحل أزمتها مع الوصاية أمام المحكمة



وفي منشور على موقع إنستغرام، قالت المغنية (39 عاما) إنها لم تشاهد فيلم "فريمينغ بريتني سبيرز" كاملا.



وأضافت في المنشور الذي كتبته مساء الاثنين "لكن مما شاهدته، شعرت بالإحراج للطريقة التي قدموني بها... بكيت لمدة أسبوعين.. وما زلت أبكي في بعض الأحيان".



والفيلم الوثائقي، الذي طُرح الشهر الماضي، يسلط الضوء كذلك على المعركة الطويلة بين بريتني ووالدها فيما يتعلق بالسيطرة على أمورها المالية.



وتسعى سبيرز، التي ذاع صيتها عام 1998 بأغنية "بيبي وان مورتايم"، إلى أن تحل محل والدها جايمي سبيرز كوصية على شؤونها.



وتولى والدها هذا الدور في 2008 بعدما دخلت سبيرز المستشفى لتلقي العلاج النفسي.



تستعد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز للمثول أمام محكمة لوس أنجوس، في دعوى رفع الوصاية القانونية المفروضة عليها منذ 2008 بسبب اضطرابات نفسية، كانت قد تعرضت لها في ذلك الوقت جعلت من الصعب السماح لها بالوصاية على نفسها.وعبر تقرير لصحيفة ديلي ميل، تم الكشف عن ما يتوقع أن تدلي به بريتني من شهادة أمام المحكمة، يشمل بنود هذا الاتفاق القضائي الذي يحرمها جزء من استقلاليتها المالية والشخصية.ولن تكون النجمة، على غرار سائر الأطراف الرئيسية في القضية، حاضرة شخصيا لكنها ستدلي بموقف عبر الإنترنت خلال مداخلة قد تحصل بصورة مغلقة.يأتي ذلك بعد تقديم محامي بريتني سبيرز سامويل إنجهام طلب خلال جلسة سابقة مفاده أن بريتني تريد مخاطبة المحكمة مباشرة للتخلص من هذه الوصاية.وفي حوار سابق لها، قالت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز إنها بكت لمدة أسبوعين بسبب فيلم وثائقي تلفزيوني تناول صعودها الصاروخي للشهرة عندما كانت مراهقة وما تلا ذلك من ملاحقة إعلامية وانهيار عصبي.