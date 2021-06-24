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موسيماني والشناوي يحضران مؤتمر مباراة الأهلي والترجي

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على استاد الأهلي we السلام.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء غد الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.

 ويعقبه في الثامنة والنصف مساءً المؤتمر الصحفي للترجي التونسي ويتحدث فيه معين الشعباني المدير الفني  ومعه كابتن الفريق عن المباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام؛ استعدادا لمباراة الترجي، وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه.

وبعد ذلك يخوض فريق الترجي مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي we السلام، الذي يستضيف المباراة، وسيكون مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي، بهدف نظيف سجله محمد شريف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

 ويسعى الأهلي خلال مباراة الغد لتحقيق الفوز وحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الإفريقي.

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