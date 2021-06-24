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ظواهر وأرقام مثيرة من حصاد مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:08 م
يورو 2020
يورو 2020
علاء خليف
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أسدل الستار على مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في 11 مدينة أوروبية وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل، حيث اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 بالبطولة القارية.

وتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أوروبا كل من:

- متصدرو المجموعات: (إيطاليا – بلجيكا – هولندا – إنجلترا – السويد – فرنسا)
- أصحاب الوصافة: (ويلز – الدنمارك – النمسا – كرواتيا – إسبانيا – ألمانيا).
- أفضل ثوالث: (سويسرا – أوكرانيا – التشيك – البرتغال).

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الظواهر والأرقام من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا:-

- أقيمت 36 مباراة في مرحلة المجموعات، انتهت 28 مباراة بفوز أحد الطرفين، بينما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

- شهدت مرحلة المجموعات تسجيل 94 هدفًا في اجمالي عدد المباريات بواقع (2.62 هدف لكل مباراة)، وبواقع تسجيل هدف كل 34 دقيقة.

- يعد منتخب هولندا صاحب أقوى هجوم  في مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا وسجل 8 أهداف، بينما منتخبي ايطاليا وانجلترا الأقوى دفاعًا ولم تستقبل شباكهما أي أهداف حتى الآن.

- منتخبي تركيا واسكتلندا صاحبي أضعف هجوم وسجل كل منهما هدف وحيد، بينما منتخبي مقدونيا الشمالية والمنتخب التركي أيضًا واستقبلت شباك كل منهما 8 أهداف.

- يتصدر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال قائمة هدافي بطولة أمم أوروبا وسجل 5 أهداف.

- ويتصدر الدنماركي هوجبيرج والسويسري زوبير قائمة أفضل صناع الأهداف في البطولة الأوروبية وصنع كلا منهما لزملائه 3 أهداف.

- النجم إيميل فورسبيرج لاعب منتخب السويد، سجل أسرع هدف في يورو 2020 وثاني أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا "يورو" في مرمى منتخب بولندا بعد مرور 81 ثانية.

- منتخبي إيطاليا وانجلترا الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهما ولم تستقبل مرماهما أي أهداف في مباريات دور المجموعات.

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