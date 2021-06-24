Advertisements

بعد سيندريلا..بطلة أخرى لنسخة سينمائية حية جديدة من كلاسيكيات ديزني

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
بعد سيندريلا..بطلة أخرى لنسخة سينمائية حية جديدة من كلاسيكيات ديزني

سبق لشركة ديزني أن قررت إعادة تصوير النسخة السينمائية الحية التي طرحتها من فيلم سيندريلا، الذي جسدت بطولته ليلي جيمس.

وذلك باختيار ديزني للنجمة الشابة بمجال الغناء، كاميلا كابيو، لتكون بطلة نسخة جديدة يجرى تصويرها حالياً. 

وعقب "سيندريلا"، جاء فيلم "سنو وايت" الذي سبق وان جسدت شخصيته الرئيسية النجمة كريستين ستيوارت بمشاركة كريس هيسورث في أدوار البطولة.

وأعلنت "ديزني" أن الممثلة الشابة رايتشل زيجلر ستؤدي شخصية "سنو وايت" في النسخة السينمائية الحية الجديدة من الفيلم المقتبس عن فيلم الرسوم المتحركة الشهير العائد إلى العام 1937.

واختيرت زيجلر البالغة من العمر20 عامًا، من بين 30 ألف مرشحة أجريت لهن تجارب أداء لتولّي دور ماريا في فيلم "ويست سايد ستوري" لستيفن سبيلبرج.

وأُعجِب فريق سبيلبرج خصوصًا بصوت الشابة التي كانت لا تزال في السابعة عشرة عندما شاركت في التجارب، وكانت برزت قبل ذلك في عدد من الإنتاجات المحلية لمسرحيات موسيقية في نيوجيرسي التي تتحدر منها.

وأوضحت "ديزني" أنه من المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم سنة 2022، وهو اقتباس لقصة كتبها اللغويان الألمانيان الأخوان جريم اللذان نشرا النسخة الأولى منها العام 1812.

وبحسب مصادر صحفية، يعتبر اختيار ممثلة خلاسية، وهي صفة تطلق على ذوي الأصل المختلط من الجنسين الأبيض والأسود، لتولي دور رئيسي بفيلم من انتاج "ديزني" علامة واضحة تدل إلى انعطاف الاستوديو المتهم منذ مدة طويلة باختيار شخصيات رئيسية بيضاء البشرة في غالبية أفلامه.

أخبار تهمك

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

01:26 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى