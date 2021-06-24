بعد سيندريلا..بطلة أخرى لنسخة سينمائية حية جديدة من كلاسيكيات ديزني



وذلك باختيار ديزني للنجمة الشابة بمجال الغناء، كاميلا كابيو، لتكون بطلة نسخة جديدة يجرى تصويرها حالياً.



وعقب "سيندريلا"، جاء فيلم "سنو وايت" الذي سبق وان جسدت شخصيته الرئيسية النجمة كريستين ستيوارت بمشاركة كريس هيسورث في أدوار البطولة.



وأعلنت "ديزني" أن الممثلة الشابة رايتشل زيجلر ستؤدي شخصية "سنو وايت" في النسخة السينمائية الحية الجديدة من الفيلم المقتبس عن فيلم الرسوم المتحركة الشهير العائد إلى العام 1937.



واختيرت زيجلر البالغة من العمر20 عامًا، من بين 30 ألف مرشحة أجريت لهن تجارب أداء لتولّي دور ماريا في فيلم "ويست سايد ستوري" لستيفن سبيلبرج.



وأُعجِب فريق سبيلبرج خصوصًا بصوت الشابة التي كانت لا تزال في السابعة عشرة عندما شاركت في التجارب، وكانت برزت قبل ذلك في عدد من الإنتاجات المحلية لمسرحيات موسيقية في نيوجيرسي التي تتحدر منها.



وأوضحت "ديزني" أنه من المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم سنة 2022، وهو اقتباس لقصة كتبها اللغويان الألمانيان الأخوان جريم اللذان نشرا النسخة الأولى منها العام 1812.



وبحسب مصادر صحفية، يعتبر اختيار ممثلة خلاسية، وهي صفة تطلق على ذوي الأصل المختلط من الجنسين الأبيض والأسود، لتولي دور رئيسي بفيلم من انتاج "ديزني" علامة واضحة تدل إلى انعطاف الاستوديو المتهم منذ مدة طويلة باختيار شخصيات رئيسية بيضاء البشرة في غالبية أفلامه.



سبق لشركة ديزني أن قررت إعادة تصوير النسخة السينمائية الحية التي طرحتها من فيلم سيندريلا، الذي جسدت بطولته ليلي جيمس.