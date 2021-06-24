غدا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

يُعقد غدًا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.





ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.





ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في البطولة، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في رادس الأسبوع الماضي.



