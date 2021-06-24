3 مواجهات نارية لا تفوتك في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.





المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بكأس أمم أوروبا جاءت كالتالي:





- متصدرو المجموعات: (إيطاليا – بلجيكا – هولندا – إنجلترا – السويد – فرنسا)

- أصحاب الوصافة: (ويلز – الدنمارك – النمسا – كرواتيا – إسبانيا – ألمانيا).

- أفضل ثوالث: (سويسرا – أوكرانيا – التشيك – البرتغال).





وسوف يشهد دور الـ16 عدة مواجهات قوية بين المنتخبات المتأهلة من مرحلة المجموعات، ولكن هناك 5 مواجهات محددة ستكون محل أنظار عشاق كرة القدم حول العالم وهي:-





- انجلترا × ألمانيا:





مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الانجليزي من أقوى مواجهات دور الـ16 حيث ستكون بمثابة نهائي مبكر للبطولة الأوروبية نظرًا لتاريخ المنتخبين الكبير ولامتلاك كلاهما مجموعة مميزة من اللاعبين ومدربين على أعلى مستوى فضلًا عن دوافع المنتخبين لمواصلة المشوار في البطولة حتى النهائي والمنافسة على اللقب.





- بلجيكا × البرتغال:





منتخب البرتغال الذي تأهل لدور الـ16 كأفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعة نارية ضمت معه المنتخبين الألماني والفرنسي، سيكون على موعد مع صدام قوي مع منتخب بلجيكا أحد المرشحين للوصول للأدوار النهائية في البطولة هذا العام والذي تأهل بعدما تصدر مجموعته بالبطولة.





- إسبانيا × كرواتيا:





من المواجهات النارية المنتظرة في دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا هذا العام، مباراة المنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة، مع نظيره منتخب كرواتيا وصيف المجموعة الرابعة، ويعد مستوى المنتخبين متقارب هذا العام إلى أن خبرات الأسبان قد ترجح كفتهم للصعود للدور ربع النهائي للبطولة القارية.



