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"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:11 م
الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي
سامح أحمد
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو مهين للجيش الإثيوبي والإريتري، بعد أسر المئات من جنودهم وتكبدهم خسائر هائلة فى الأرواح والعتاد.

 

قوات التيجراي تسيطر على العتاد العسكري الإثيوبي

واستولت قوات اليتجراي على رادار لرصد حركة الطيران في منطقة رايا، وكميات كبيرة من العتاد العسكري، شملت مدافع وراجمات متحركة.

 

وأفادت صحيفة "سودان تربيون"، باستسلام قوة تابعة للجيش الإثيوبي، نتيجة حصار قوات الجبهة لبعض القوات القتالية في جنوبي ميكيلي عاصمة الإقليم من الاتجاهات الأربعة.

 

قوات التيجراي تسقط طائرة للجيش الإثيوبي

وتمكنت جبهة تحرير تيجراي، من إسقاط طائرة من أهم طائرات النقل العسكري للجيش الإثيوبي تحمل متفجرات وذخائر.

 

المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي

وكتب المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي، تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "تصرفات أبي أحمد اليائسة بعد خسائره الفادحة في ساحة المعركة تثير غضبه على المدنيين كما اتضح في الهجوم الجوي الوحشي على أحد الأسواق في توغوجا".

 

وأضاف المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي: "اليوم، أسقطت وحداتنا المضادة للطائرات طائرة نقل C130 تحمل متفجرات وذخائر".

 

الصراع في تيجراي

وفي نوفمبر 2020، شهد إقليم تيجراي صراعًا بين مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة الفيدرالية، بعد ما شن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد ،هجوماً للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة بعد أن استولى مقاتلوه على قواعد عسكرية فيدرالية.


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