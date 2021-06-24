الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا لهذا السبب

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الاقتصاد البيلاروسي، اليوم الخميس، ردا على الهبوط الاضطراري لطائرة ريان اير من قبل مينسك لاعتقال صحفي كان على متنها الشهر الماضي، وهو ما وصفه زعماء غربيون بأنه "قرصنة دولة".





تشمل العقوبات الجديدة، التي تأتي في أعقاب حظر التحليق على الطائرات البيلاروسية، بما في ذلك حظر على شركات الاتحاد الأوروبي من استيراد السلع أو التعامل مع الشركات البيلاروسية في قطاعات البنوك والمنتجات البترولية والبوتاس. وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي "أدخل إجراءات تقييدية جديدة ضد النظام البيلاروسي". وتم الاتفاق على العقوبات لأول مرة يوم الجمعة الماضي من قبل المبعوثين الوطنيين إلى الاتحاد الأوروبي وسيتم نشرها الآن بالكامل في الجريدة الرسمية للكتلة.





غضب زعماء الاتحاد الأوروبي من اعتراض طائرة رايان إير التي كانت تحلق بين أثينا وفيلنيوس في 23 مايو. مع عدم قدرة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حتى الآن على الضغط الأجنبي بشأن الانتخابات المتنازع عليها في أغسطس الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد تصعيد الضغط بشكل كبير على البلاد.





واوضح الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الاقتصادية الجديدة المستهدفة تشمل حظر "البيع أو الإمداد أو النقل أو التصدير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي شخص في بيلاروسيا معدات أو تكنولوجيا أو برامج مصممة أساسًا للاستخدام في مراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات الهاتفية، والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام العسكري ولأشخاص أو كيانات أو هيئات محددة في بيلاروس ".



