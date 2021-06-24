تحرير 163 محضرًا في حملة مكبرة لمجلس مدينة الأقصر.. "صور"



شن مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، مساء أمس الاربعاء، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن وقيادة اللواء نادر وصفي مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول مدير إدارة مرافق الأقصر، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.



استهدفت الحملة الممشى السياحي وشارع المستشفى العام والمطحن وأسفل كوبري أبو الجود ومدرسة الصنايع سيرًا على الأقدام ولمدة ثلاث ساعات متواصلة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم.



وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتي تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب التكدس المروري، هذا بالإضافة إلى مواصلة قسم النظافة بحي وسط أعمال النظافة المكثفة وكنس جميع مخلفات القمامة أولًا بأول بعد رفع الاشغال، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.



أسفرت الحملة عن رفع وإزالة التند المخالفة وإزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر، عن (٣٦) محضر اشغال طريق، (٧) محاضر نظافه عامة، (١٢) محضر تصالح عدم ارتداء الكمامه، (٩) بائع متجول، ضبط (٣) مقهى بعدد (١١) شيشة، (٢٣) مضبوطات، (٧٣) ازالات اداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



شارك بالحملة النقيب تامر عباس والنقيب أيمن إسماعيل ضباط إدارة شرطة مرافق الأقصر، ومختصين شرطة الكهرباء ومشرفي قطاع الكهرباء بحي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد عبد العزيز نائب رئيس حي وسط وعبد الكريم أحمد نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، وأحمد محمود دياب مسؤول قسم الاشغالات بمجلس مدينة الأقصر، ومصطفى العادلي متابعة ميدانية، وفرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المدينة وحملة المعدات الثقيلة.



