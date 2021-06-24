لجنة المصالحات بالأزهر توجه فروعها بتحديد مواعيد الصلح المتوقفة بسبب كورونا



وجهت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، جميع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات بالتنسيق والتواصل مع الجهات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان والعمد والمشايخ لتحديد مواعيد نهائية لإعلان المصالحات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.



وكلَّفت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بمشيخة الأزهر- الدكتور سعيد عامر، عضو اللجنة، بتكثيف جهود القوافل الدعوية للوعاظ والواعظات بالأزهر في المحافظات لبيان أهمية التصالح في المجتمع واستقراره، وذلك لمساعدة لجان المصالحات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها وإرسال تقارير للجنة العليا لرفعها إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يعطي اهتماما خاصا لمتابعة أعمال اللجان.



وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، أنه بالرغم من الظروف الصحية التي مرت على البلاد بسبب الجائحة والتي أثرت على أعمال اللجنة لم تتوقف اللجنة في متابعة المصالحات على مستوى الجمهورية خاصة في الوجه القبلي حيث أتمت عدة مصالحات في المحافظات، ومنها ما تم داخل مشيخة الأزهر وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية في هذا الأمر.



وناقش الاجتماع ما يتم على أرض الواقع في المصالحات، وكيفية تجاوز أي عقبات أمام عمل اللجان الفرعية بالمحافظات. عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، وعضوية كل من الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، والدكتور محمود الهوارى، مدير عام هيئة كبار العلماء.