Advertisements

"تعليم القليوبية" تناقش المشكلات التي تعاني منها المدارس التجريبية

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مسئولي التجريبيات بالمحافظة، وتناول الاجتماع أهم الاستعدادات والتجهيزات داخل المدارس الرسمية التي بها لجان الثانوية العامة، ومناقشة المشكلات التي تعاني منها تلك المدارس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وبليغ عبد الرحمن مدير إدارة التجريبيات بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حفاظا على سلامة الطلبة وسلامة العاملين بالمدرسة.

كما تمت مناقشة أهم المشكلات التي تعاني منها المدارس الرسمية للغات، وسبل التغلب عليها وضرورة حلها في إطار السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للطلبة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى مناقشة الحضور عن الكتاب الدوري 40، بشأن التحويلات داخل الإدارة والمحافظة، مؤكدًا على ضرورة متابعة مسئول المدارس التجريبية لحركة التحويلات داخل المدارس، ومراعاة الكثافة داخل المدارس والاهتمام بتنسيق رياض الأطفال ومراعاة الكثافة داخل القاعات لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة الأطفال.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم قبول تبرعات أو مشاركات مادية من أولياء الأمور، وضرورة حسن التعامل معهم وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

أخبار تهمك

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 18 ساعة

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

01:26 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى