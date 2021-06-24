السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض قطارات الوجه البحري والدفع بأخرى جديدة

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن استبدال تركيب عربات بعض القطارات علي خطوط (طنطا المنصورة، منوف طنطا، طنطا ميت غمر، السنطة محلة روح ) بعربات محسنة علي بعض الخطوط وعربات مميزة علي أخري وذلك اعتبارا من السبت المقبل.



وتقوم هيئة السكة الحديد بتعديل تركيب قطاري 49 44 ركاب طنطا المنصورة والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية، وبخط منوف طنطا تعديل تركيب قطاري 347 560 ركاب منوف طنطا والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.



وبخط طنطاميت غمرالسنطة محلة روح يتم تعديل تركيب قطارات337 3504350351 352 ركاب طنطاميت غمرالسنطة محلة روح والعكس بعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.



وبخط الصعيد قررت الهيئة تشغيل خدمة جديدة شملت قطار 135 اكسبريس الواسطي الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50، وتشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة مع إيقاف مؤقت لقطاري 149 و144 ركاب الجيزة الواسطي والعكس.