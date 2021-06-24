ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة جنوب الأقصر

تمكنت إدارة تموين إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الخميس، من ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وشنت مديرية تموين اسنا، بالتنسيق مع الطب البيطرى، حملة مكبرة، للتفتيش على ثلاجات ومحلات بيع اللحوم، للرقابة على المنتجات والسلع ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 كجم دهن، و30 كجم لحوم مفرومة، و8 كجم لحوم مجمدة، و10 كرتونة بامية مجمدة داخل كل كرتونة 20 كيس زنة الكيس 400 جم، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بناء على تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

تم تحرير المحضر القضائي اللازم، وجار قيد المحضر لعرضه على النيابة العامة.



