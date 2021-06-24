Advertisements

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية بشأن الامتحان

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبل قليل، عن إتاحة الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة فى مواد الكيمياء والفيزياء باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى مادتى علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، عبر موقعها الرسمى يمكن للطلاب الاطلاع على الامتحان التجريبى للطلاع عليه والتدريب والتعرف على شكل الأسئلة.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان موجود للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها وكذلك الإجابات، موضحا أن الطلاب يؤدون الامتحان من المنزل على التابلت.

وأدى الطلاب يوم الإثنين 21 يونيو الجارى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان هدف أيضا اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

أخبار تهمك

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 18 ساعة

"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

منذ نصف ساعة

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

01:26 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى