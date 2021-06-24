التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية بشأن الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبل قليل، عن إتاحة الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة فى مواد الكيمياء والفيزياء باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى مادتى علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، عبر موقعها الرسمى يمكن للطلاب الاطلاع على الامتحان التجريبى للطلاع عليه والتدريب والتعرف على شكل الأسئلة.



وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان موجود للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها وكذلك الإجابات، موضحا أن الطلاب يؤدون الامتحان من المنزل على التابلت.



وأدى الطلاب يوم الإثنين 21 يونيو الجارى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.



وأوضحت الوزارة أن الامتحان هدف أيضا اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.



