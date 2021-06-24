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بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في الطريق للدار البيضاء

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب تمهيدا لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد على أن تصل مدينة كازبلانكا في السابعة والنصف مساء، وتتوجه مباشرة لمقر فندق الإقامة بوسط مدينة الدار البيضاء.

وخاض بيراميدز تدريبا أخيرا صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي بمشاركة المجموعة المختارة للسفر إلى المغرب، وشهد حالة معنوية كبيرة وتفاؤل بين اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود والعودة ببطاقة التأهل من الدار البيضاء.

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