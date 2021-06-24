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مكتبة الإسكندرية تنظم "دور التعليم عن بُعد في التنمية الريفية والزراعة المستدامة في مصر"

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الإنترنت عن دور التعليم عن بُعد في التنمية الريفية والزراعة المستدامة في مصر، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 يونيو الجاري، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
وتناقش الندوة كيف يمكن للتعليم عن بعد أن يساهم في التنمية الريفية المستدامة والزراعة المستدامة في مصر، كذلك تستعرض الندوة تجربة مشروع DeVilag في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار مشروع توجيه الهجرة من خلال التنمية المستدامة: البرنامج الأوروبي المصري للزراعة والتنمية الريفية، الممول من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة +ERASMUS، وهو مشروع تعاون دولي مشترك بين مكتبة الإسكندرية وعدد من الجامعات المصرية والأوروبية؛ وهي: جامعة آخن بألمانيا، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية بالسويد، وجامعة نيقوسيا بقبرص، وجامعة القاهرة، وجامعة الفيوم، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والجامعة الأمريكية في القاهرة، ومركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية.
ويهدف مشروع DeVilag إلى العمل على تطوير المناطق الريفية في مصر، وتحسين مستوى الحياة، وتقليل الهجرة من الريف إلى الحضر، وخاصة هجرة الشباب؛ من خلال فهم القوى الدافعة والأسباب الجذرية لهذا النوع من الهجرة.
يتحدث في الندوة الأستاذ الدكتور حسين العاطفي وزير الري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه، والأستاذ الدكتور هاني سويلم؛ المدير العام لقسم الهيدرولوجيا الهندسية ومجلس اليونسكو للتغيرات الهيدرولوجية وإدارة الموارد المائية في جامعة آخن بألمانيا، والأستاذ الدكتور محمد عبد ربه المدير التنفيذي لمركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية بجامعة الإسكندرية، إلى جانب ممثلين عن الجامعات المصرية المشاركة في الحدث.

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