Advertisements

موعد مباراة الدنمارك وويلز بدور الـ16 في يورو 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
ينتظر منتخب الدنمارك مواجهة قوية ضد نظيره منتخب ويلز في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وذلك يوم السبت المقبل، على ملعب "يوهان كرويف" بالبطولة القارية.

المنتخب الدنماركي ضمن مقعده في ثمن النهائي، عقب الفوز على روسيا 4-1 في الجولة الثالثة، ليضرب موعدا مع منتخب ويلز وصيف المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الدنمارك نظيره ويلز، السبت المقبل، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على على ملعب يوهان كرويف، في أولى مباريات الدور ثمن النهائي.

وستذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس" التي تنقل البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أخبار تهمك

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

منذ نصف ساعة

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

01:26 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى