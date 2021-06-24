موعد مباراة الدنمارك وويلز بدور الـ16 في يورو 2020

ينتظر منتخب الدنمارك مواجهة قوية ضد نظيره منتخب ويلز في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وذلك يوم السبت المقبل، على ملعب "يوهان كرويف" بالبطولة القارية.





المنتخب الدنماركي ضمن مقعده في ثمن النهائي، عقب الفوز على روسيا 4-1 في الجولة الثالثة، ليضرب موعدا مع منتخب ويلز وصيف المجموعة الأولى.





ومن المقرر أن يواجه منتخب الدنمارك نظيره ويلز، السبت المقبل، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على على ملعب يوهان كرويف، في أولى مباريات الدور ثمن النهائي.





وستذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس" التي تنقل البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



