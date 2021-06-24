Advertisements

الدكتور محمد عبدالوهاب يطرح كتاب " خفايا الحكم والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية" بمعرض الكتاب ٣٠ يونيه

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

يطرح الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر و تاريخ العلاقات الدولية والدراسات الأمريكية بكلية الآداب قسم التاريخ جامعة عين شمس كتابه الجديد " خفايا الحكم والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في القرنين التاسع عشر والعشرين" وذلك بمعرض الكتاب يوم ٣٠ يونية المقبل ؛ حيث يتناول الكتاب فترات مختلفة من التاريخ السياسي الاوربي والأمريكي يجمع بينهما رابط وهو إلقاء الضوء علي كيفية إدارة الأزمات والصراعات وكيفية صناعة القرار السياسي والصراع بين أجهزة الحكم في الدولة الواحدة والتي تأخذ نمطين نمطا خفيا وأخر علنيا.

ويكشف فيه الدكتور محمد عبدالوهاب الجوانب الخفية للصراعات التي تدور في دهاليز وأروقة السياسة والحكم في الدول سواء الأوربية أو الأمريكية غير عابئة بالتسلسل الزمني أو وحدة الموضوع إنما يجمعهما رابط واحد وهو عملية صناعة القرار واستنباط السياسات .

ويعرض هذا الكتاب أربعة موضوعات أولا يتناول فيها دور السفير البريطاني في بلاط الدولة العثمانية في مرحلة الأنحدار التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية ، كما يتناول وضع اليهود في ألمانيا فترة الحكم النازي وهي قضية هامة شغلت الرأي العام العالمي قبل وبعد الحرب العالمية الثانية؛ وسلط الكتاب الضوء علي دور الكونجرس وتعامله مع قضية المساعدات الخارجية الموجهة الي أوربا ؛ وتناول أيضا دور مؤسسات الإدارة في صناعة السياسة الخارجية.
الدكتور محمد عبدالوهاب يطرح كتاب " خفايا الحكم والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية" بمعرض الكتاب ٣٠ يونيه
الدكتور محمد عبدالوهاب يطرح كتاب " خفايا الحكم والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية" بمعرض الكتاب ٣٠ يونيه

أخبار تهمك

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعة و 16 دقيقة

"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

منذ نصف ساعة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

01:26 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى