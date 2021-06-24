الدكتور محمد عبدالوهاب يطرح كتاب " خفايا الحكم والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية" بمعرض الكتاب ٣٠ يونيه



يطرح الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر و تاريخ العلاقات الدولية والدراسات الأمريكية بكلية الآداب قسم التاريخ جامعة عين شمس كتابه الجديد " خفايا الحكم والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في القرنين التاسع عشر والعشرين" وذلك بمعرض الكتاب يوم ٣٠ يونية المقبل ؛ حيث يتناول الكتاب فترات مختلفة من التاريخ السياسي الاوربي والأمريكي يجمع بينهما رابط وهو إلقاء الضوء علي كيفية إدارة الأزمات والصراعات وكيفية صناعة القرار السياسي والصراع بين أجهزة الحكم في الدولة الواحدة والتي تأخذ نمطين نمطا خفيا وأخر علنيا.



ويكشف فيه الدكتور محمد عبدالوهاب الجوانب الخفية للصراعات التي تدور في دهاليز وأروقة السياسة والحكم في الدول سواء الأوربية أو الأمريكية غير عابئة بالتسلسل الزمني أو وحدة الموضوع إنما يجمعهما رابط واحد وهو عملية صناعة القرار واستنباط السياسات .



ويعرض هذا الكتاب أربعة موضوعات أولا يتناول فيها دور السفير البريطاني في بلاط الدولة العثمانية في مرحلة الأنحدار التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية ، كما يتناول وضع اليهود في ألمانيا فترة الحكم النازي وهي قضية هامة شغلت الرأي العام العالمي قبل وبعد الحرب العالمية الثانية؛ وسلط الكتاب الضوء علي دور الكونجرس وتعامله مع قضية المساعدات الخارجية الموجهة الي أوربا ؛ وتناول أيضا دور مؤسسات الإدارة في صناعة السياسة الخارجية.