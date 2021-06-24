تامر فرج عن اتهام الجمهور للفنانين بالاستعراض على السوشيال ميديا :"مضطرين للشهرة وإلا مش هنشتغل"

حرص الفنان تامر فرج على الدفاع عن الفنانين الذين يتعرضون دائماً لهجوماً حاداً من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، بالرغم من أنهم عندما يلتقون بهم في الشارع يسرعون لإلتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر فرج مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"من فترة عملت بوست وقولت فيه :"هل شتمت فناناً اليوم؟، وساعتها الدنيا قامت عليا لإن الناس اعتقدت اني بدافع عن فنانين الصبح راحوا عزا وبالليل راحوا فرح الموضوع ده مكنش يهمني إطلاقاً ".



وتابع تامر فرج قائلاً:"أنا كنت بتكلم في نقطة محددة جدا هل شتمت فناناً اليوم؛ لأن بصراحة يعز على قلبي جداً وجرحني جداً إن اشوف موجة غريبة من الحقد والغل على الممثلين لدرجة ان احنا نستبيح حياتهم ولازم إن احنا نشتمهم، ما تقول رأيك انت بتنقد موقف من فنان قول رأيك بدون اسفاف مش لازم تشتمه وتخوض في عرضه وتضايقه بالشكل ده".



وأضاف تامر فرج :"عشان كده عملت البوست ده حبيت اوريكوا الفنانين دول مين؛ لإن الاحساس بالحقد والغل والكراهية ناحية الفنانين برغم انتوا في الشارع بتشوفونا وتيجوا تتصوروا معانا وتحبونا اوي بعد كده تكتبوا بوست فيه شتيمة".



وواصل كلامه قائلاً :" الموضوع ده راجع لإنه معتقدين إن الفنانين دول في كوكب تاني مختلفين عنكوا تماماً عشان كده بقولكوا لا احنا زيكوا بالظبط وبننتمي لنفس الشرايح الاجتماعية اللي بتتنموا ليها كشعب مصري، احنا مصريين في مننا الاغنيا زيكم في منكم أغنياء كتير اوي الغناء الفاحش في مننا الطبقة المتوسطة في منا طبقة فوق متوسطة وفي اللي بينزل للطبقة التحت المتوسطة زي عندكم، وفي طبقة معدومة واكيد انتوا سمعتوا كمان عن أن فنانين اتنسوا و ماتوا في الاخر ومش لاقين تمن العلاج".



واستطرد قائلاً :" ده بيحصل في وسط الفنانين، ما احنا مش كلنا نمبر وان وكلنا عايشين في قصور وبنرمي الدولارات في البسين احنا عايشين زيكوا نفس العيشة، ده ميدكوش الحق ان تخوضوا في عروضنا بالشكل ده لمجرد إن في موقف حصل زي كده لإن احنا مش قدوة ليكم ومش المفترض تاخدني قدوة؛ لإن احنا مش أنبياء ومش معصومين من الخطأ، المشكلة عندك لما تسيب الأنبياء والرسل والعلماء وتتخذ ممثل قدوة لمجرد إنه مشهور".



وواصل كلامه قائلاً :" أنا شغلي إن أمثل مش إن ابقى ناصح أمين ولا قدوة ليك، ورفقاً بالفنانين مش لازم تشتم وتخوض في العرض، احنا مبناخدش ربع الأرقام اللي بتسمعها، ومش هقولك على الإهانة اللي بنتعرضلها عشان تحصل جزء من دفعات بتاعتك، المبالغ العظيمة اللي بناخدها في شغلانة بتعتقد أنها هبلة المشهد الواحد اللي بتشوفه دقيقة على التلفزيون ممكن نصوره في تلت ساعات، أيا كان انت في اي حالة نفسية لازم تطلع للكاميرا تنبسط وتضحك الناس ".



واستكمل كلامه قائلاً :" كلنا كممثلين معرضين لأزمات قلبية وأمراض نفسية وعضوية؛ لان احنا عبد لمواعيد التصوير، احنا اقل أوردر من 15 لـ22 ساعة في اليوم ومتواصل لمدة شهور عشان نخلص عمل واحد، أنا ساعات مبشوفش أهلي بالشهور، رفقاً بالفنانين متعملوش فينا كده الموضوع مش مستاهل في الآخر بنموت وبتبقى الذكرى الحلوة ".



ورد تامر فرج على استعراض الفنانين لحياتهم على السوشيال ميديا قائلاً:" احنا مؤهلاتنا إن احنا نتنشر ويبقي في كلام علينا والإ مش هنشتغل احنا بيقدرونا عندنا كام فولورز على الفيسبوك والإنستجرام والزخم اللي حواليا قد إيه الشهرة مضطرين ليها وإلا مش هنشتغل".