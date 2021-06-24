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أستاذ فيروسات يحذر من ارتداء الكمامة في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن هناك شركات مازالت تعمل للتوصل إلى لقاحات أخرى ضد فيروس كورونا، منوها بأننا سنسمع الفترة المقبلة عن لقاحات جديدة.

وأشاد "الشبيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بالتحرك المصري لتوفير لقاحات كورونا، لافتا إلى أن مصر تعمل على تصنيع لقاح كورونا، وستوضع غلى الخريطة كدولة رائدة في تصنيع لقاحات كورونا.

ونوه بأن الكمامة التي يتم ارتداؤها لفترات طويلة وأصبحت رطبة بسبب النفس، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بميكروبات، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة يساهم في تحسين مناعة الجسم، محذرا من السمنة، حيث أن زيادة الوزن عبأ صحة الإنسان.

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