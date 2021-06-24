أستاذ فيروسات يحذر من ارتداء الكمامة في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن هناك شركات مازالت تعمل للتوصل إلى لقاحات أخرى ضد فيروس كورونا، منوها بأننا سنسمع الفترة المقبلة عن لقاحات جديدة.





وأشاد "الشبيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بالتحرك المصري لتوفير لقاحات كورونا، لافتا إلى أن مصر تعمل على تصنيع لقاح كورونا، وستوضع غلى الخريطة كدولة رائدة في تصنيع لقاحات كورونا.



