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حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كفرالشيخ

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كفرالشيخ، حيث شمل القرار ندب كلًا من:-

رضا رجب محمود سلامة، للعمل نائبًا لرئيس مدينة مسير، محمد سعيد عبداللطيف حامد، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشئون الازالات والإشغالات، على محمود طه عمار، للعمل مساعدًا لنائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشئون الاشغالات والازالات، ابراهيم عبدالحميد على حجاج، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحمراء، الصاوى فكيه الصاوى مختار، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية محلة موسى، بهاء عبدالجواد السيد على، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية محلة القصب.

كما تم ندب محسن عبدالرسول درويش، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية متبول، نادية عبداللطيف احمد، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر المنشى، حاتم مختار عبدالخالق عبدالحميد، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، جمال رجب محمد ابراهيم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

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