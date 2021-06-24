عرض خاص لفيلم "ما وراء المحيط"احتفالاً بيوم اللاجىء العالمي





وبالتوازي مع الفعاليات المقامة في القاهرة، عُرض الفيلم عبر الإنترنت ضمن فعاليات المهرجان الخيري لأفلام اللاجئين بهونج كونج.



وحضر الفعالية أبطال الفيلم الرياضيان العالميان عمر سمرة وعمر نور، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدبلوماسيين على رأسهم سفير اليابان في القاهرة والقائم بالأعمال في فنلندا ، كما كان من بين الحضور عدد من اللاجئين، وتلى العرض ندوة أدارتها المطربة مي عبد العزيز.



وخلال الندوة التي تبعت عرض الفيلم، أجاب كل من عمر سمرة وعمر نور على تساؤلات الجمهور عن تفاصيل مغامرتهما في المحيط الأطنطي، والمخاطر التي واجهتهما أثناء رحلتهما التي انطلقا فيها بهدف إلقاء الضوء على معاناة اللاجئين في عبور البحار حول العالم.



ومن أبرز تصريحات عمر سمرة وعمر نور: "في أذهاننا ظننا أن هناك نقاط مشتركة بين الرحلة التي قمنا بها، وما يمر به اللاجئين، ولكن بعدما حدث لنا، أدركنا أن التجربتين يختلفان اختلافاً شاسعاً. وخرجنا من هذه الرحلة بتفاني أكبر تجاه القضية".



بينما أوضحت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين "ملتزمون بسعينا لنشر الوعي عن قضايا اللاجئين، ومستمرون في محاولاتنا ومجهوداتنا لإيجاد حلول جذرية لهذه القضية".



ما وراء المحيط الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة، ويتابع القصة المروّعة للمغامرين عمر سمرة وعمر نور، وتحدي التجديف الأصعب الذي خاضوه لعبور مسافة 3000 ميل بحري في المحيط الأطلنطي من جزر الكناري إلى أنتيغوا، وهي رحلة تجديف غير مدعومة ومحفوفة بالمخاطر، وتعتبر جزء من سباق تجديف سنوي يدعى تحدي الأطلنطي.



عمر نور هو رياضي محترف معتزل، رائد أعمال ومتحدث تحفيزي، وأول محترف مصري لرياضة الترايثلون في التاريخ، ومثّل مصر في أولمبياد لعبة الترايثلون، من عام 2010 لـ 2016.



عمر سمره مغامر، متسلق جبال، ورائد أعمال ومتحدث تحفيزي وسفير نوايا حسنة للأمم المتحدة ورائد فضاء مستقبلي. وهو أول مصري يتسلق قمة جبل إيفرست، وسبع قمم أخرى، كما قام برحلة تزحلق على الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، كما كان سفيراً للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.



الفيلم من إخراج وإنتاج ماركو أنطونيو أورسيني، بالتعاون مع DHL ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المواهب السينمائية الصاعدة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، وشارك في الإنتاج التنفيذي عمر سمره وعمر نور وجون جيوا، والموسيقى التصويرية من تأليف جورج أكوجني.



وشهد ما وراء المحيط إقبالاً جماهيرياً ضخماً في عرضه بمهرجان الجونة وأشاد به الكثير من الفنانين والشخصيات العامة التي حضرت العرض، ورفع لافتة كامل العدد، وحصل أيضاً على عرض كامل العدد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت النسخة الأولى من الفيلم قد عرضت ضمن سوق الفيلم بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم وترويجه في العالم العربي.

احتفالاً بيوم اللاجئ العالمي ولإلقاء الضوء على المخاطر التي يواجهها اللاجئين، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي ما وراء المحيط للمخرج ماركو أورسيني الذي يتابع قصة المغامرين عمر سمرة وعمر نور، أُقيم العرض بالتعاون مع جمعية المواهب السينمائية الصاعدة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وMAD Solutions مساء يوم الأحد 20 يونيو (حزيران).