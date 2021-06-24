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بعد أن حطم رقمه القياسي.. علي دائي يوجه رسالة إلى رونالدو

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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هنأ المهاجم الإيراني الأسطوري علي دائي، اليوم الخميس، كريستيانو رونالدو على معادلة الرقم القياسي الذي يحمله كأكبر هداف في تاريخ مباريات المنتخبات، ووصف البرتغالي بأنه "بطل كرة القدم عظيم".

وكتب دائي عبر حسابه على إنستغرام مع صورة لمهاجم يوفنتوس: "التهاني لرونالدو، الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي للأهداف الدولية للرجال".

ويعتبر دائي (52 عاماً) والمعتزل الآن من أفضل اللاعبين الآسيويين في كل العصور وسجل 109 أهداف في 149 مباراة مع المنتخب الإيراني.

وأبرز اللاعب الإيراني السابق: "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع يعود إلى رونالدو، بطل كرة القدم عظيم وشخص يهتم بالعمل الإنساني ويمثل مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم".

وعادل كريستيانو أمس الرقم القياسي لدائي (109 أهداف) بعدما سجل ثنائية منتخب البرتغال أمام فرنسا في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست ضمن منافسات كأس اليورو.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد قائد منتخب البرتغال هو الهداف التاريخي في كأس الأمم الأوروبية بواقع 14 هدفاً، متقدماً على اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني (9 أهداف).

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