محافظ الفيوم: تطوير العواصم بالتزامن مع الريف مشهد متكامل (فيديو)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مشروع تطوير عواصم المدن هو جزء لا يتجزأ من تطوير كافة محافظات مصر، لافتا إلى أن تطوير عواصم المحافظات بالتزامن مع تطوير الريف عبارة عن مشهد متكامل.





وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن محافظة الفيوم ليس بها مناطق خطرة نهائيا، ولكن بها مناطق غير مخططة، موضحا أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات حاليا بتكلفة 120 مليون جنيه بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.



